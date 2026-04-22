Обвиняемый в убийстве депутата украинец попытался покончить с собой на суде

Украинец Вячеслав Зинченко, обвиняемый в убийстве экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион, попытался совершить самоубийство во время заседания суда. Об этом сообщил «УНИАН» в Telegram-канале.
Зинченко попытался покончить с собой, но охрана суда остановила его. Позднее появилась информация, что Зинченко потерял создание и был доставлен в больницу.
Обвиняемый утверждает, что не причастен к убийству Фарион.
Ирина Фарион была застрелена в июле 2024 года во Львове. В феврале 2025-го глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий призывал Зеленского присвоить Ирине Фарион звание Героя республики, однако Рада отклонила эту инициативу.