Офтальмолог назвал три способа помочь уставшим после зимы глазам

Офтальмолог Бакеев: Весной важно нормализовать режим зрительной нагрузки

Зимой холодный ветер, мороз и отопление истончают слезную пленку глаза, что вызывает стойкий дискомфорт и ощущение, что зрение ухудшилось за зиму, рассказал офтальмолог сети оптик «Счастливый взгляд» Владислав Бакеев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал три способа помочь уставшим после зимы глазам.

«Иногда даже базовой профилактики достаточно, чтобы восстановить четкость зрения. В первую очередь, важно нормализовать режим зрительной нагрузки. Сократить время непрерывной работы за экраном, делать регулярные перерывы и давать глазам возможность переключаться с ближнего расстояния на дальнее», — отметил Бакеев.

Тем, у кого есть ощущение сухости и песка, врач порекомендовал использовать специальные капли без консервантов, которые имитируют искусственную слезу. А чтобы результат был более заметным, он посоветовал почаще моргать — врач назвал это тривиальным, но самым простым способом увлажнить сухую поверхность глаза. Особенно хорошо эти способы помогают при работе за компьютером или в помещениях с кондиционерами и отоплением.

Бакеев добавил, что важно также носить качественные солнцезащитные очки. Лучше выбирать очки с маркировкой UV400 — они полностью блокируют ультрафиолет и помогают глазам комфортнее переносить резкое увеличение светового дня после затяжной зимы. Особенно это актуально для водителей и людей, проводящих много времени на улице, уточнил доктор.

Если же ощущение усталости глаз сопровождается стойким снижением зрения, необходимостью постоянно щуриться, чтобы лучше рассмотреть объекты вдали, или слишком близко подносить к себе книгу, чтобы прочитать текст, Бакеев призвал незамедлительно пройти диагностику зрения у специалиста.

