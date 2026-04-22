12:33, 22 апреля 2026

Офтальмолог назвал три способа помочь уставшим после зимы глазам

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: megaflopp / Shutterstock / Fotodom

Зимой холодный ветер, мороз и отопление истончают слезную пленку глаза, что вызывает стойкий дискомфорт и ощущение, что зрение ухудшилось за зиму, рассказал офтальмолог сети оптик «Счастливый взгляд» Владислав Бакеев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал три способа помочь уставшим после зимы глазам.

«Иногда даже базовой профилактики достаточно, чтобы восстановить четкость зрения. В первую очередь, важно нормализовать режим зрительной нагрузки. Сократить время непрерывной работы за экраном, делать регулярные перерывы и давать глазам возможность переключаться с ближнего расстояния на дальнее», — отметил Бакеев.

Тем, у кого есть ощущение сухости и песка, врач порекомендовал использовать специальные капли без консервантов, которые имитируют искусственную слезу. А чтобы результат был более заметным, он посоветовал почаще моргать — врач назвал это тривиальным, но самым простым способом увлажнить сухую поверхность глаза. Особенно хорошо эти способы помогают при работе за компьютером или в помещениях с кондиционерами и отоплением.

Материалы по теме:
Одежда, разминка и крем. Как избежать травм и простуды, если хочется побегать зимой? Отвечают физиолог и легкоатлет
Одежда, разминка и крем.Как избежать травм и простуды, если хочется побегать зимой? Отвечают физиолог и легкоатлет
25 января 2023
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022

Бакеев добавил, что важно также носить качественные солнцезащитные очки. Лучше выбирать очки с маркировкой UV400 — они полностью блокируют ультрафиолет и помогают глазам комфортнее переносить резкое увеличение светового дня после затяжной зимы. Особенно это актуально для водителей и людей, проводящих много времени на улице, уточнил доктор.

Если же ощущение усталости глаз сопровождается стойким снижением зрения, необходимостью постоянно щуриться, чтобы лучше рассмотреть объекты вдали, или слишком близко подносить к себе книгу, чтобы прочитать текст, Бакеев призвал незамедлительно пройти диагностику зрения у специалиста.

Ранее врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев заявил, что иногда в ресницах человека могут размножаться клещи. В частности, это может происходить при проблемах с иммунной системой.

    Последние новости

    «Обнуляю его прямо здесь». Появились новые детали предательства перешедшего на сторону ВСУ российского военного

    Рост военного бюджета США оправдали риском экономической депрессии

    Автомобилистам дали совет по вождению при заморозках на летних покрышках

    У водителей в России предложили отбирать машины

    В России предупредили о катастрофическом уроне от вступления Армении в Евросоюз

    Лавров назвал организатора конфликта на Ближнем Востоке

    Ущерб космическому центру России оценили на 400 миллионов рублей

    Раскрыта судьба выживших в горах Бурятии туристов

    Дмитриев сделал заявление об ослаблении поддержки Украины со стороны ЕС

    Ввоз автомобилей с пробегом в Россию резко вырос

    Все новости
