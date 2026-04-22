19:42, 22 апреля 2026Спорт

«Оренбург» одержал волевую победу над «Пари НН» и покинул зону вылета
Владислав Уткин
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Оренбург» одержал волевую победу над «Пари НН» со счетом 2:1 в матче 26-го тура РПЛ (Российской премьер-лиги) и покинул зону вылета. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нижегородцы открыли счет в конце первого тайма — на 42-й минуте пенальти реализовал Адриан Бальбоа. Оренбуржцы ответили на это дублем Алешандре Жезуса — бразильский нападающий отличился на 80-й и 82-й минутах.

Таким образом, «Оренбург» набрал 23 очка в 26 матчах. Команда Ильдара Ахметзянова переместилась с 15-й на 14-ю позицию в турнирной таблице, сместив оттуда «Пари НН». В следующем матче «Оренбург» сыграет 25 апреля на выезде с «Ростовом». Игра начнется в 14:30 по московскому времени.

«Пари НН» остался с 20 очками после 26 туров. Следующим соперником команды Алексея Шпилевского станет «Спартак». Матч пройдет 26 апреля в Нижнем Новгороде, начало в 14:00 мск.

