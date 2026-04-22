Пачки купюр при задержании замглавы парка «Патриот» попали на видео

10:26, 22 апреля 2026

СК показал задержание замглавы парка «Патриот» Мелимука за взятку в 18 миллионов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание заместителя генерального директора парка «Патриот» Виталия Мелимука попало на видео. Ролик «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах видно, как один из сотрудников проверяет серый рюкзак в перчатках. На столе лежат пачки купюр.

О задержании Мелимука по делу о взятке стало известно в среду, 22 апреля. По версии следствия, он получил 18 миллионов рублей от директора компании «Гермес» за общее покровительство. Сама фирма в 2025 году заключила контракты на обслуживание парка «Патриот» в Московской области и его филиала в Санкт-Петербурге на 1,4 миллиарда рублей.

Суд заключил Мелимука под стражу.

