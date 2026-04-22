Пашинян высказался о планах отправить пенсионеров на Кипр

Пашинян призвал пенсионеров откладывать пенсию для полетов на Кипр

Пенсионеры Армении смогут путешествовать в различные страны мира, включая Кипр, если будут откладывать повышенную пенсию в качестве сбережений. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Никол Пашинян во время презентации предвыборной программы правящей партии «Гражданский договор», передает Armenpress.

«Я хотел бы со всей серьезностью призвать наших пенсионеров (...) начинать путешествовать, потому что я думаю, что наши пенсионеры уже могут начать путешествовать на очень небольшие, очень скромные суммы, как это делают пенсионеры во многих странах мира», — высказался армянский премьер.

Пашинян прокомментировал собственное заявление о возможности полетов на Кипр за счет индексации ежемесячных пенсий с 1 апреля на 10 тысяч драмов (две тысячи рублей) и заявил, что деньги, ранее потраченные на лекарства, можно будет потратить на суточные и другие расходы. По его словам, после принятия законов о компенсации расходов на лекарства пенсионеры могут экономить 30-40 тысяч драмов (6-8 тысяч рублей) ежемесячно.

«Я призываю наших пенсионеров не слушать голоса тех, кто этого не хочет, кто исходит из предположения, что пенсионер должен сидеть дома, а местом для максимальной свободы передвижения должен быть двор», — подчеркнул политик.

Ранее Пашинян захотел обложить налогами Армянскую апостольскую церковь. По словам Пашиняна, церковь не желает быть подотчетной народу и, «отказавшись от духовных проповедей, занята политическими проповедями».