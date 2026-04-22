Песков рассказал об условиях работы России и Венгрии

21:05, 22 апреля 2026Россия

Песков: Диалог Москвы и Будапешта будет только при прагматичной позиции Венгрии
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Диалог Москвы и Будапешта будет возможен только при прагматичной позиции Венгрии. Об условиях работы двух стран рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Известиями».

«Если действительно продолжится такая прагматичная позиция, то можно ожидать, что это общение будет», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что в данный момент Россия и Венгрия на корпоративном уровне обсуждают технические детали поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

Днем ранее, 21 апреля, Венгрия и Словакия подтвердили, что поддержат введение Европейским союзом (ЕС) новых санкций против России в случае возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

