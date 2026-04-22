Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:23, 22 апреля 2026

Появились подробности об «откатах» для замглавы парка «Патриот»

Замглавы парка «Патриот» Мелимука ежеквартально требовал 10 % от оплаты работ
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Заместитель генерального директора парка «Патриот» Виталий Мелимука потребовал от руководителя компании-подрядчика каждый квартал передавать ему 10 % от суммы фактической оплаты работ по контрактам. Об этом пишет РИА Новости.

18 апреля чиновник получил от представителя компании «Гермес» взятку в размере 18 миллионов рублей, но был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Деньги предназначались за общее покровительство, содействие в заключении контрактов и беспрепятственную работу по ним.

Общая сумма контрактов с «Гермесом» на инженерно-техническое и санитарное обслуживание парка «Патриот» в Московской области и его филиала в Кронштадте превысила 1,4 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось об аресте Мелимука.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ущерб космическому центру России оценили на 400 миллионов рублей

    Лебедев объяснил призыв «сосать» к Олесе Иванченко и назвал ее слезы актерской удачей

    Решение Трампа отказаться от ударов по Ирану объяснили

    Россиянам предложили пляжный отдых за рубежом за 88 тысяч рублей на двоих

    Названа средняя стоимость техобслуживания автомобиля в 2026 году

    Безработица выросла в Китае из-за ИИ

    Названы популярные машины с пробегом не дороже двух миллионов рублей

    Сотрудники ФСБ России обыскали прокуроров

    Появились подробности об «откатах» для замглавы парка «Патриот»

    Захарова прокомментировала вызов Италией посла России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok