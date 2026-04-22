Появились подробности об «откатах» для замглавы парка «Патриот»

Замглавы парка «Патриот» Мелимука ежеквартально требовал 10 % от оплаты работ

Заместитель генерального директора парка «Патриот» Виталий Мелимука потребовал от руководителя компании-подрядчика каждый квартал передавать ему 10 % от суммы фактической оплаты работ по контрактам. Об этом пишет РИА Новости.

18 апреля чиновник получил от представителя компании «Гермес» взятку в размере 18 миллионов рублей, но был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Деньги предназначались за общее покровительство, содействие в заключении контрактов и беспрепятственную работу по ним.

Общая сумма контрактов с «Гермесом» на инженерно-техническое и санитарное обслуживание парка «Патриот» в Московской области и его филиала в Кронштадте превысила 1,4 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось об аресте Мелимука.