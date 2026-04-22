Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
14:40, 22 апреля 2026Авто

Привезенные в Россию автомобили оказались в розыске Интерпола

В Дагестане обнаружили разыскиваемый по линии Интерпола BMW
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Госавтоинспекция РД

В Дагестане обнаружили автомобиль, который числился в розыске по линии Интерпола, пишет «РИА Дагестан».

Иномарку искали по запросу Белоруссии по статье о краже. Водителя доставили в полицию. «Автомобиль задержан в установленном законом порядке», — сообщили в местном ДПС.

Случай из Дагестана — не единственный. Тысячи автомобилистов по всей стране рискуют остаться без ввезенных по программе параллельного импорта машин, поскольку они могут находиться в международном розыске. Как правило, сложности возникают, если авто приобреталось через частных посредников, а не официальные компании.

В феврале 2026 года российское МВД разработало поправки в закон о регистрации транспортных средств. Инициатива предполагает, что автомобили, поданные в розыск по линии Интерпола, разрешат ставить на учет и допускать их к эксплуатации на российских дорогах. Впрочем, есть тонкости. Машины по-прежнему будут находятся в розыске Интерпола, пока их оттуда не сняла страна-заявитель. За границу на таком автомобиле поехать не получится: ее могут задержать на территории другой страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok