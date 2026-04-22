04:00, 22 апреля 2026

Призраки «заставили» мужчину отрезать собственный пенис

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Francis Kokoroko / Reuters

В Гане мужчин отрезал себе половой орган, заявив, что этого от него требовали призраки. Об этом сообщает Adomonline.com.

37-летний житель деревни Аворово по имени Кофи, известный также как «Ога» нанес себе увечье в субботу 18 апреля 2026 года. По словам родственников, он заявил, что духи заставили его отрезать собственный пенис. При этом они сообщили, что в момент инцидента он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина известен неадекватным поведением после употребления спиртного.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи зашили рану, но из-за сложности травмы рекомендовали перевести пострадавшего в Университетскую больницу Комфо Анокье для специализированного лечения.

Староста района Бисмарк Йебоа заявил, что семья не может оплатить транспортировку из-за финансовых трудностей. Пострадавший, как выяснилось, не женат, безработен и не имеет детей.

Ранее женщину, которая расправилась с партнером, пытавшимся изнасиловать ее 11-летнюю дочь, признали невиновной. Суд присяжных в Бразилии оправдал 36-летнюю Эрику Перейру да Силвейру Висенти.

