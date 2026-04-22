Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:13, 22 апреля 2026Мир

Раскрыт план США против Ирана

CNN: США намерены ограничить Ирану время на подготовку идей по урегулированию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США намерены ограничить Ирану время на подготовку идей по урегулированию конфликта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«[Президент США Дональд] Трамп планирует представить иранцам ограниченные временные рамки для составления единого предложения», — утверждается в публикации.

По данным собеседников канала, Белый дом не намерен продлевать режим прекращения огня на неопределенный срок, однако Вашингтон осознает возможные экономические последствия продолжения блокады Ормузского пролива. Кроме того, на данный момент неизвестно, проинформирована ли иранская сторона об ограничении сроков на обдумывание предложений по завершению конфликта.

Ранее Трамп допустил возможность прорыва на переговорах с Ираном уже в ближайшую пятницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сигнал Германии». Россия прекратила транзит казахской нефти. С чем связано это решение и как повлияет на отношения с Астаной?

    Новые европейские санкции против России назвали бесполезными

    Иран назвал главное условие открытия Ормузского пролива

    Уехавшего из России в Европу комика отругал продавец рыбы

    Российский тяжелоатлет стал чемпионом Европы

    Бывшие подчиненные Меган Маркл рассказали о ее жестокости

    Звезда «Приключений Электроника» раскрыл судьбу продолжения

    Александра Бортич в откровенном платье появилась на красной дорожке

    Синоптик оценила приметы о погоде

    ЕС не пригласил на саммит одного лидера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok