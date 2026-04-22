Трамп намекнул на возможный прорыв в иранских переговорах

Трамп допустил прорыв на переговорах США с Ираном уже в пятницу

Президент США Дональд Трамп допустил возможность прорыва на переговорах с Ираном уже в ближайшую пятницу. Об этом он заявил в ответ на запрос газеты The Post, назвав такой сценарий «возможным».

По данным источников в Пакистане, позитивные результаты посреднических усилий могут привести к новому раунду мирных переговоров в течение следующих 36-72 часов. В Исламабаде отметили, что соблюдение режима прекращения огня продолжается, несмотря на усиление риторики с обеих сторон.

«Пакистан остается ключевым посредником», — подчеркнул источник.

Ранее Трамп объявил о продлении действующего перемирия с Ираном до тех пор, пока руководство страны не выработает «единое предложение» и не завершатся обсуждения.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп готов предоставить Ирану еще несколько дней для согласования единого встречного предложения, в противном случае продленное им перемирие будет завершено. По данным источников, в Белом доме считают, что соглашение о прекращении войны с Ираном по-прежнему достижимо. Однако в администрации Трампа опасаются, что из-за внутреннего раскола в Тегеране может не оказаться никого, кто имел бы полномочия заключить мир с США.