Трамп намекнул на возможный прорыв в иранских переговорах

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:13, 22 апреля 2026

Трамп допустил прорыв на переговорах США с Ираном уже в пятницу
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил возможность прорыва на переговорах с Ираном уже в ближайшую пятницу. Об этом он заявил в ответ на запрос газеты The Post, назвав такой сценарий «возможным».

По данным источников в Пакистане, позитивные результаты посреднических усилий могут привести к новому раунду мирных переговоров в течение следующих 36-72 часов. В Исламабаде отметили, что соблюдение режима прекращения огня продолжается, несмотря на усиление риторики с обеих сторон.

«Пакистан остается ключевым посредником», — подчеркнул источник.

Ранее Трамп объявил о продлении действующего перемирия с Ираном до тех пор, пока руководство страны не выработает «единое предложение» и не завершатся обсуждения.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп готов предоставить Ирану еще несколько дней для согласования единого встречного предложения, в противном случае продленное им перемирие будет завершено. По данным источников, в Белом доме считают, что соглашение о прекращении войны с Ираном по-прежнему достижимо. Однако в администрации Трампа опасаются, что из-за внутреннего раскола в Тегеране может не оказаться никого, кто имел бы полномочия заключить мир с США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok