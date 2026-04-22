Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

Axios: Трамп предоставил Ирану 3-5 дней перемирия для встречного предложения

Президент США Дональд Трамп готов предоставить Ирану еще несколько дней для согласования единого встречного предложения, в противном случае продленное им перемирие будет завершено. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

«Трамп готов предоставить еще три-пять дней перемирия, чтобы дать иранцам возможность собраться с мыслями. Это не будет бессрочным», — рассказал собеседник издания.

По данным источников, в Белом доме считают, что соглашение о прекращении войны с Ираном по-прежнему достижимо. Однако в администрации Трампа опасаются, что из-за внутреннего раскола в Тегеране может не оказаться никого, кто имел бы полномочия заключить мир с США.

Ранее Трамп сообщил, что принял решение о продлении режима прекращения огня с Ираном. По его словам, с просьбой о дальнейшей приостановке ударов по Ирану к нему обратился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.