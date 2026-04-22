12:41, 22 апреля 2026

Раскрыта судьба выживших в горах Бурятии туристов

Выжившие туристы спустились с горы в Бурятии самостоятельно
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Выжившие туристы из красноярской группы спустились с горы в Бурятии самостоятельно. Их судьбу раскрыла РИА Новости пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Уточняется, что им удалось спуститься вечером 21 апреля. Эвакуацию троих туристов, которым не удалось выжить, возобновили 22 апреля.

О трагедии стало известно 21 апреля. Трое туристов не пережили переохлаждения на туристическом маршруте при спуске с горы в Окинском районе. Они были опытными альпинистами и часто ходили в походы. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Позже по делу задержали организаторов тура.

    Последние новости

    «Обнуляю его прямо здесь». Появились новые детали предательства перешедшего на сторону ВСУ российского военного

    Рост военного бюджета США оправдали риском экономической депрессии

    Автомобилистам дали совет по вождению при заморозках на летних покрышках

    У водителей в России предложили отбирать машины

    В России предупредили о катастрофическом уроне от вступления Армении в Евросоюз

    Лавров назвал организатора конфликта на Ближнем Востоке

    Ущерб космическому центру России оценили на 400 миллионов рублей

    Раскрыта судьба выживших в горах Бурятии туристов

    Дмитриев сделал заявление об ослаблении поддержки Украины со стороны ЕС

    Ввоз автомобилей с пробегом в Россию резко вырос

    Все новости
