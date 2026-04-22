18:10, 22 апреля 2026Путешествия

Раскрыты предпочтения российских миллениалов и зумеров в путешествиях

РСТ: Российские миллениалы охотятся в путешествиях за уникальными впечатлениями
Алина Черненко

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Эксперты компании Trends Travel Consulting раскрыли предпочтения представителей разных поколений в путешествиях. Их выводами поделились в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

По словам директора компании Марии Киселевой, поколенческий разрыв в сфере туризма достиг такой глубины, что три возрастные группы существуют в трех разных вселенных требований, бюджетов и смыслов. Так, поколение X (от 45 до 60 лет) продолжает выбирать отдых по системе «все включено», миллениалы (от 30 до 45 лет) охотятся за уникальным контентом и впечатлениями, а зумеры (от 18 до 25 лет) переформатировали понятие отдыха из «места» в «способ самопознания».

Зумеры научились путешествовать без денег. Как им это удается и чем потом приходится расплачиваться?
«Путешествие в совершенной форме»Туристам больше не нужны популярные места и развлечения. Чего они захотели в 2025 году?
Киселева подчеркнула, что один сценарий для всех поколений больше не работает, а унификация в туризме уходит в прошлое. Кроме того, в трендах 2026 года — персонализация и эмоциональная глубина. «Если раньше путешествие воспринималось как награда за работу, то теперь — как инвестиция в личный бренд или ментальное здоровье», — добавила эксперт.

В источнике также говорится, что 64 процента представителей поколений миллениалов и зумеров готовы пожертвовать корпоративными льготами ради возможности чаще путешествовать. Теперь туристы ищут не отель, а «жизнь на несколько дней», чтобы поделиться своим опытом в сети.

Ранее сообщалось, что зумеры стали чаще выбирать безалкогольные поездки. Такой вид путешествий назвали главным трендом 2026 года.

