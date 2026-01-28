АТОР: Зумеры стали чаще выбирать безалкогольные поездки

Безалкогольные поездки назвали главным трендом 2026 года. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

Уточняется, что алкоголь является важной частью премиальных путешествий. Так, например, в местах отдыха часто подают приветственные бокалы игристого. Также туристы нередко выбирают для досуга в новом месте винные дегустации.

Однако новое поколение пьет гораздо реже. Сообщается, что зумеры стали чаще отправляться в безалкогольные или «сухие» поездки. По данным туристической онлайн-платформы Expedia, от 44 до 66 процентов путешественников младше 35 лет интересуют отели с широким выбором безалкогольных напитков. Специалистам гостиничного бизнеса приходится адаптироваться, говорится в публикации.

К другим набирающим популярность видам туризма в 2026 году отнесли, например, глоукейшн. Это отдых с целью посещения процедур по уходу за кожей. Помимо этого, туристов интересует гейминг-отпуск в местах из видеоигр, сет-джеттинг — путешествие по местам из фильмов, а также семейные поездки, в которые берут с собой бабушек и дедов.

Ранее стало известно, что российские зумеры полюбили ездить в короткие поездки ради концертов и матчей. Уточнялось, что представители поколения Z предпочитают в путешествиях получать как можно больше впечатлений.