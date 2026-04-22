19:27, 22 апреля 2026Спорт

РФС примет участие в ближайшем конгрессе ФИФА

РФС примет участие в конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Christian Charisius / picture alliance via Getty Images

Российский футбольный союз (РФС) примет участие в ближайшем конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), который пройдет 30 апреля в Канаде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу РФС.

Организация приняла приглашение на 76-й конгресс ФИФА, который пройдет в Ванкувере. Отмечается, что российская делегация уже получила канадские визы.

РФС на конгрессе представит его генеральный секретарь Максим Митрофанов. Организация была представлена на 75-м конгрессе ФИФА, который прошел в мае 2025 года в столице Парагвая Асуньоне.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал о плане на случай возвращения России в мировой футбол. Российская сборная и клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

    Последние новости

    «Это сигнал Германии». Россия прекратила транзит казахской нефти. С чем связано это решение и как повлияет на отношения с Астаной?

    Новые европейские санкции против России назвали бесполезными

    Иран назвал главное условие открытия Ормузского пролива

    Уехавшего из России в Европу комика отругал продавец рыбы

    Российский тяжелоатлет стал чемпионом Европы

    Бывшие подчиненные Меган Маркл рассказали о ее жестокости

    Звезда «Приключений Электроника» раскрыл судьбу продолжения

    Александра Бортич в откровенном платье появилась на красной дорожке

    Синоптик оценила приметы о погоде

    ЕС не пригласил на саммит одного лидера

    Все новости
