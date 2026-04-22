07:41, 22 апреля 2026

Россиян предупредили об угрозе ареста за сбитого голубя

Юрист Павлова: Сбившему голубя водителю грозит штраф в 600 рублей
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Штраф в размере 600 рублей может грозить водителю, сбившему голубя. Об этом РИА Новости сообщила член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Юлия Павлова.

Она пояснила, что голубь относится к охотничьим ресурсам. Кроме того, данное правило распространяется на наезд на стаю: каждое животное учитывается как объект причинения вреда, и сумма может увеличиться.

Павлова указала, что наезд на голубя считается ДТП, поэтому покидать место происшествия нельзя — в случае, если факт оставления будет зафиксирован, водителю может грозить лишение прав или арест.

Ранее адвокат, руководитель комиссии Ассоциации юристов России по экологии Евгений Жаров рассказал, что кормление голубей может обернуться для россиян штрафом, размер которого составит до пяти тысяч рублей. Если очень хочется покормить птиц, лучше делать это в специально отведенных местах в парках или скверах, где нет прямого запрета, либо использовать кормушки, отметил он.

    Последние новости

    Трамп продлил режим прекращения огня в Иране, а Тегеран отказался от перемирия. В чем не сошлись стороны?

    Россиянин помог ВСУ закупить оружие

    Американский министр высказался об «Экономической ярости»

    Под удар ВСУ попала еще одна жилая многоэтажка в Сызрани

    Минобороны выпустило заявление после массированного налета ВСУ на регионы России

    Приговор за секс на могиле матери вынесли российской блогерше

    Россиян предупредили об угрозе ареста за сбитого голубя

    Названы упражнения для идеального тела для мужчин после 40 лет

    Трамп сделал громкое заявление о «крахе» Ирана

    Цвет USB-портов компьютера объяснили

    Все новости
