Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Следующая рабочая неделя в России продлится с 27 по 30 апреля

Следующая рабочая неделя в России будет сокращенной. Это следует из постановления Правительства РФ о праздничных и выходных днях в 2026 году.

Гражданам предстоит трудиться четыре дня — с 27 по 30 апреля. В пятницу, 1 мая, в России будут отмечаться Праздник весны и труда. Вкупе с выходными отдых продлится три дня.

Кроме того, четверг 30 апреля объявлен предпраздничным, рабочий день будет сокращен на один час.

В следующий раз россияне, работающие в пятидневку, смогут отдохнуть три дня подряд с 9 по 11 мая. Поскольку День Победы в 2026 году выпадает на субботу, праздничный выходной будет перенесен на последующий понедельник.