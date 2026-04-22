04:31, 22 апреля 2026Россия

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Следующая рабочая неделя в России продлится с 27 по 30 апреля
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Следующая рабочая неделя в России будет сокращенной. Это следует из постановления Правительства РФ о праздничных и выходных днях в 2026 году.

Гражданам предстоит трудиться четыре дня — с 27 по 30 апреля. В пятницу, 1 мая, в России будут отмечаться Праздник весны и труда. Вкупе с выходными отдых продлится три дня.

Кроме того, четверг 30 апреля объявлен предпраздничным, рабочий день будет сокращен на один час.

В следующий раз россияне, работающие в пятидневку, смогут отдохнуть три дня подряд с 9 по 11 мая. Поскольку День Победы в 2026 году выпадает на субботу, праздничный выходной будет перенесен на последующий понедельник.

