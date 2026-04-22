Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:01, 22 апреля 2026

Россиянам назвали полезные финансовые привычки

Экономист Щербаченко: Начинайте с мелких сумм, чтобы приучить себя копить
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Финансовые привычки — это не всегда жесткие самоограничения, рассказал экономист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. Полезные операции с деньгами он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, сделать жизни более финансово стабильной могут помочь несколько привычек. «Во-первых, сформулируйте свои финансовые цели на год, на полгода. Например: накопить миллион рублей за год, сократить траты на кофе с собой на 30 процентов, отключить две подписки, которые вы менее всего используете», — обозначил Щербаченко.

Во-вторых, экономист рекомендовал откладывать деньги сразу после получения зарплаты или любого иного дохода. Для этого необходимо заранее определить, какую часть средств получится отправлять в копилку безболезненно. Эту сумму можно рассчитать, сложив все доходы и вычтя обязательные платежи.

Это снизит риск траты всех денег до зарплаты. Попробуйте начать откладывать 5 процентов, потом 10 процентов, потом 15 процентов от зарплаты и так далее. Главное, постоянство и регулярность. Постепенно сформируется полезная привычка и накопится финансовая подушка безопасности

Петр Щербаченкоэкономист

В-третьих, собеседник «Ленты.ру» призвал планировать крупные траты заранее, чтобы распределить нагрузку на бюджет. Для этого стоит составить список предстоящих покупок и график для всех финансовых целей.

Четвертая полезная привычка — анализ расходов каждую неделю или месяц, а также раз в квартал или каждые полгода, сообщил Щербаченко. Это позволит вовремя заметить рост трат в категориях и скорректировать бюджет, уточнил он. «Выделите 15 минут в конце недели и проанализируйте все траты. Выберите одну-две категории, которые вы сможете уменьшить», — посоветовал эксперт.

Пятая привычка заключается в создании финансовой подушки безопасности, которая поможет покрыть расходы, связанные с потерей работы или резким ухудшением здоровья.

Рекомендуется накопить минимально на 3-6 месяцев вперед из расчета всех обязательных трат. К подушке финансовой безопасности необходим свободный доступ — идеально подходит накопительный счет или депозит с возможностью снимать и пополнять средства

Петр Щербаченкоэкономист

Чтобы снижать количество импульсивных покупок, экономист рекомендовал выжидать сутки перед оплатой корзины. Также можно установить лимит на траты без обдумывания, например, 1000 или 5000 рублей. Использование кешбэка и бонусов тоже поможет в экономии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп продлил режим прекращения огня в Иране, а Тегеран отказался от перемирия. В чем не сошлись стороны?

    Россиянам назвали полезные финансовые привычки

    Крокодил утащил пятилетнюю девочку

    Мужчины перечислили отталкивающие приемы женского флирта

    Жителям Подмосковья пригрозили серьезными штрафами за разведение огня

    Раскрыты подробности удара по награжденным Зеленским офицерам

    В США заявили о давящих на Трампа из-за Ирана «ястребах войны»

    Трамп сделал признание о сделке с Ираном

    Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

    Уникальность российского «Терминатора» объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok