Россиянам назвали полезные финансовые привычки

Финансовые привычки — это не всегда жесткие самоограничения, рассказал экономист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. Полезные операции с деньгами он назвал в беседе с «Лентой.ру».
По словам эксперта, сделать жизни более финансово стабильной могут помочь несколько привычек. «Во-первых, сформулируйте свои финансовые цели на год, на полгода. Например: накопить миллион рублей за год, сократить траты на кофе с собой на 30 процентов, отключить две подписки, которые вы менее всего используете», — обозначил Щербаченко.
Во-вторых, экономист рекомендовал откладывать деньги сразу после получения зарплаты или любого иного дохода. Для этого необходимо заранее определить, какую часть средств получится отправлять в копилку безболезненно. Эту сумму можно рассчитать, сложив все доходы и вычтя обязательные платежи.
Это снизит риск траты всех денег до зарплаты. Попробуйте начать откладывать 5 процентов, потом 10 процентов, потом 15 процентов от зарплаты и так далее. Главное, постоянство и регулярность. Постепенно сформируется полезная привычка и накопится финансовая подушка безопасности
В-третьих, собеседник «Ленты.ру» призвал планировать крупные траты заранее, чтобы распределить нагрузку на бюджет. Для этого стоит составить список предстоящих покупок и график для всех финансовых целей.
Четвертая полезная привычка — анализ расходов каждую неделю или месяц, а также раз в квартал или каждые полгода, сообщил Щербаченко. Это позволит вовремя заметить рост трат в категориях и скорректировать бюджет, уточнил он. «Выделите 15 минут в конце недели и проанализируйте все траты. Выберите одну-две категории, которые вы сможете уменьшить», — посоветовал эксперт.
Пятая привычка заключается в создании финансовой подушки безопасности, которая поможет покрыть расходы, связанные с потерей работы или резким ухудшением здоровья.
Рекомендуется накопить минимально на 3-6 месяцев вперед из расчета всех обязательных трат. К подушке финансовой безопасности необходим свободный доступ — идеально подходит накопительный счет или депозит с возможностью снимать и пополнять средства
Чтобы снижать количество импульсивных покупок, экономист рекомендовал выжидать сутки перед оплатой корзины. Также можно установить лимит на траты без обдумывания, например, 1000 или 5000 рублей. Использование кешбэка и бонусов тоже поможет в экономии.
