Россиянам назвали полезные финансовые привычки

Экономист Щербаченко: Начинайте с мелких сумм, чтобы приучить себя копить

Финансовые привычки — это не всегда жесткие самоограничения, рассказал экономист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. Полезные операции с деньгами он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, сделать жизни более финансово стабильной могут помочь несколько привычек. «Во-первых, сформулируйте свои финансовые цели на год, на полгода. Например: накопить миллион рублей за год, сократить траты на кофе с собой на 30 процентов, отключить две подписки, которые вы менее всего используете», — обозначил Щербаченко.

Во-вторых, экономист рекомендовал откладывать деньги сразу после получения зарплаты или любого иного дохода. Для этого необходимо заранее определить, какую часть средств получится отправлять в копилку безболезненно. Эту сумму можно рассчитать, сложив все доходы и вычтя обязательные платежи.

Это снизит риск траты всех денег до зарплаты. Попробуйте начать откладывать 5 процентов, потом 10 процентов, потом 15 процентов от зарплаты и так далее. Главное, постоянство и регулярность. Постепенно сформируется полезная привычка и накопится финансовая подушка безопасности Петр Щербаченко экономист

В-третьих, собеседник «Ленты.ру» призвал планировать крупные траты заранее, чтобы распределить нагрузку на бюджет. Для этого стоит составить список предстоящих покупок и график для всех финансовых целей.

Четвертая полезная привычка — анализ расходов каждую неделю или месяц, а также раз в квартал или каждые полгода, сообщил Щербаченко. Это позволит вовремя заметить рост трат в категориях и скорректировать бюджет, уточнил он. «Выделите 15 минут в конце недели и проанализируйте все траты. Выберите одну-две категории, которые вы сможете уменьшить», — посоветовал эксперт.

Пятая привычка заключается в создании финансовой подушки безопасности, которая поможет покрыть расходы, связанные с потерей работы или резким ухудшением здоровья.

Рекомендуется накопить минимально на 3-6 месяцев вперед из расчета всех обязательных трат. К подушке финансовой безопасности необходим свободный доступ — идеально подходит накопительный счет или депозит с возможностью снимать и пополнять средства Петр Щербаченко экономист

Чтобы снижать количество импульсивных покупок, экономист рекомендовал выжидать сутки перед оплатой корзины. Также можно установить лимит на траты без обдумывания, например, 1000 или 5000 рублей. Использование кешбэка и бонусов тоже поможет в экономии.

