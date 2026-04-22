Россиянам назвали приводящую к раннему старению популярную привычку

Алина Гостева
Фото: Asia Images Group / Shutterstock / Fotodom

Врач-косметолог, кандидат медицинских наук Екатерина Шадрина назвала россиянам приводящую к раннему старению популярную привычку. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

Так, появление морщин может спровоцировать привычка спать лицом в подушку. В подобном положении кожа длительное время находится в состоянии механического сдавливания, что приводит к ее деформации.

«Формируются так называемые заломы сна, которые сначала исчезают после пробуждения, но со временем превращаются в статические морщины, ведь с возрастом снижается выработка коллагена и кожа становится менее устойчивой к негативным воздействиям», — пояснила медик.

Кроме того, эксперт отметила, что сон в этой позе может усиливать асимметрию лица.

В ноябре 2025 года сообщалось, что врачи заметили связь между старением и использованием телефонов.

