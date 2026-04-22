Россиянам предложили пляжный отдых за рубежом за 88 тысяч рублей на двоих

АТОР: В апреле можно успеть отдохнуть на зарубежных курортах за 88 тысяч рублей

До конца апреля россияне могут успеть отдохнуть по системе «все включено» на пляжных зарубежных курортах за 88 тысяч рублей на двоих с перелетом. Соответствующие предложения размещены на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что за такую цену у соотечественников получится купить тур в турецкую Аланью с проживанием в четырехзвездочном отеле Miarosa Konakli Garden и вылетом из Москвы 28 апреля. Чуть дороже, от 100 тысяч рублей на двоих, будет стоить отдых в четырехзвездочном отеле Elysees Hotel в египетской Хургаде.

В АТОР добавили, что «горящие туры» из Москвы замечены также в Таиланд, Вьетнам и на китайский остров Хайнань. В Паттайю можно улететь на неделю за 122 тысячи рублей на двоих, в Нячанг — от 134,2 тысячи рублей на двоих, а на Хайнань — от 129,9 тысячи рублей на двоих.

Ранее стало известно, что спрос российских туристов на пляжный отдых в Греции летом 2026 года вырос в два раза. Тур на остров Крит на девять ночей обойдется от 101,2 тысячи рублей на двоих без учета перелета.