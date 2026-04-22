14:28, 22 апреля 2026Путешествия

Россиянам предложили пляжный отдых за рубежом за 88 тысяч рублей на двоих

АТОР: В апреле можно успеть отдохнуть на зарубежных курортах за 88 тысяч рублей
Алина Черненко

Фото: Martin Siepmann / imageBROKER.com / Globallookpress.com

До конца апреля россияне могут успеть отдохнуть по системе «все включено» на пляжных зарубежных курортах за 88 тысяч рублей на двоих с перелетом. Соответствующие предложения размещены на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что за такую цену у соотечественников получится купить тур в турецкую Аланью с проживанием в четырехзвездочном отеле Miarosa Konakli Garden и вылетом из Москвы 28 апреля. Чуть дороже, от 100 тысяч рублей на двоих, будет стоить отдых в четырехзвездочном отеле Elysees Hotel в египетской Хургаде.

В АТОР добавили, что «горящие туры» из Москвы замечены также в Таиланд, Вьетнам и на китайский остров Хайнань. В Паттайю можно улететь на неделю за 122 тысячи рублей на двоих, в Нячанг — от 134,2 тысячи рублей на двоих, а на Хайнань — от 129,9 тысячи рублей на двоих.

Ранее стало известно, что спрос российских туристов на пляжный отдых в Греции летом 2026 года вырос в два раза. Тур на остров Крит на девять ночей обойдется от 101,2 тысячи рублей на двоих без учета перелета.

