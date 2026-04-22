09:58, 22 апреля 2026

Россиянам раскрыли главную опасность майских шашлыков

Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Главная опасность шашлыка кроется не в качестве мяса, а в нарушении температурного режима, перекрестном загрязнении и недостаточной термической обработке, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. В беседе с «Лентой.ру» специалист раскрыла правила, которые необходимо соблюдать на пикнике, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Спеценко сообщила, что в первую очередь навредить здоровью может использование одного ножа и тары для нарезки и хранения сырого мяса, хлеба и овощей.

Бактерии с поверхности сырого мяса моментально переходят на готовые продукты. Человек съедает помидор, нарезанный тем же ножом, что и свинина, и через несколько часов получает тяжелую инфекцию. Для шашлыка нужно иметь минимум два ножа и две доски: одна — только для сырого мяса, вторая — для всего остального

Елена Спеценкодиректор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества

Сырое мясо, даже замаринованное, нельзя хранить при комнатной температуре дольше двух часов, предупредила специалист. Она добавила, что при поездке на природу обязательна термосумка с аккумуляторами холода.

Также Спеценко предостерегла от мытья сырого мяса перед жаркой. По ее словам, вода с поверхности куска разбрызгивается в радиусе до метра, заражая раковину и соседние продукты. Безопасный способ — промокнуть мясо бумажными полотенцами и сразу выбросить их.

«Розовый цвет мяса — не показатель безопасности. Сальмонелла погибает при 75 градусах внутри куска. Шашлык безопасен, если при проколе из мяса вытекает прозрачный сок, а волокна легко разделяются. Если сок розовый — термическая обработка недостаточна. Особенно это касается курицы: розовый цвет на косточке — признак опасной недожарки», — отметила специалист.

Собеседница «Ленты.ру» рекомендовала не оставлять готовый шашлык на столе дольше двух часов, а при жаре выше плюс 25 градусов — одного часа. Спеценко объяснила, что повторный разогрев не убивает токсины, которые уже успели накопиться.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что за приготовление шашлыка во дворе или на балконе россиянам грозит штраф. Он напомнил, что готовить еду в мангалах и на открытом огне запрещено на крышах, в парках, скверах, садах и на верандах.

Юрист предупредил, что за нарушение физлицам положен штраф до 15 тысяч рублей, а если в городе был объявлен противопожарный режим, взыскание увеличат до 20 тысяч рублей.

