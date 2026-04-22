Россиянин помог ВСУ закупить оружие

В Новосибирске суд дал 14 лет колонии мужчине за перевод денег для ВСУ

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил без изменения 14-летний приговор жителю Комсомольска-на-Амуре по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

Следствие и суд установили, что мужчина был не согласен с политическим курсом страны и выступал против решения о проведения СВО. Проживая в Хабаровском крае, он переводил деньги организации, закупающей вооружение, военную технику и медснаряжение для Вооруженных сил Украины.

