Россиянин помог ВСУ закупить оружие

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:49, 22 апреля 2026

В Новосибирске суд дал 14 лет колонии мужчине за перевод денег для ВСУ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил без изменения 14-летний приговор жителю Комсомольска-на-Амуре по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

Следствие и суд установили, что мужчина был не согласен с политическим курсом страны и выступал против решения о проведения СВО. Проживая в Хабаровском крае, он переводил деньги организации, закупающей вооружение, военную технику и медснаряжение для Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что суд отправил в воспитательную колонию 17-летнего омича на 6,5 лет за теракт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok