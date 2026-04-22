Российские штурмовики обманули ВСУ при заходе в Гришино

Боец Расковалов: ВС России заехали в Гришино на трофейной бронетехнике

Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) обманули украинские подразделения, заходя в Гришино на трофейной бронетехнике. Об этом рассказал боец Антон Расковалов, передает ТАСС.

«Мы заехали один-единственный раз — удачно, успешно заехали. Все бойцы доставлены были. Заезжали на Bradley, на М113, М115», — рассказал военный.

По его словам, операторы украинских беспилотников обходили стороной бронетехнику, уверенные в том, что на ней передвигаются украинские солдаты.

21 апреля начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов рассказал о взятии Гришино, а также о зачистке населенного пункта Новый Донбасс на северо-западе ДНР.