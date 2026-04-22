Российским мужчинам назвали модную замену пиджаку

Редактор моды Юлия Ишимова назвала российским мужчинам модную замену пиджаку. Материал опубликован на сайте «Газета.Ru».

По словам эксперта, в мужском гардеробе уверенное место занимают бомберы. «На показах сезона осень-зима 26/27 Zegna сделали ставку на кожаные модели, Brioni предлагают классику из шерсти или кашемира, а Giorgio Armani отдал предпочтение моделям из замши. В любом случае, объединяет их одно — минималистичность, которая как раз и задает настроение офисному дресс-коду», — рассказала специалист.

При этом собеседница издания призвала отказаться от ярких нейлоновых материалов и нашивок. Вместо этого Ишимова обратила внимание на такие ткани, как лен или хлопок, которые способны держать форму, а также тонкую шерсть или твид.

Ключевая деталь — укороченная посадка, где низ бомбера совпадает с поясом брюк, что делает силуэт подтянутым и лаконичным. Такой верх можно смело носить с классической рубашкой, тонкой водолазкой или поло. А вот худи и толстовки стоит оставить за пределами офисного гардероба и под другие модели бомберов Юлия Ишимова редактор моды

В то же время редактор заявила, что костюм в сочетании с кроссовками по-прежнему актуален, однако обувь стоит выбирать менее массивную. «Оптимальный вариант — минималистичные пары на тонкой плоской подошве: винтажные теннисные модели, ретробеговые кроссовки с аккуратным носом, простые белые или черные слипоны на небольшой платформе», — посоветовала она.

Кроме того, тем, кто предпочитает классические туфли или оксфорды, Ишимова порекомендовала выбирать высокие носки в тон обуви или брюкам. «Есть случаи, когда носки не только можно, но и нужно показывать. Например, в образах с массивной обувью вроде дерби, лоферов с платформой или грубых кроссовок. Здесь носки должны или совпадать с брюками, чтобы вытягивать ногу, или сочетаться по цветам с верхом или аксессуаром, но без кричащих принтов», — заключила эксперт.

Ранее в апреле стилист Владислав Лисовец высказался о моде на волосатую грудь у мужчин. Специалист подчеркнул, что не считает повышенную растительность на груди эстетичной.