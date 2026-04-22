07:28, 22 апреля 2026

Российский подросток со 130 килограммами конопли захотел купить трактор

В Амурской области суд дал два года подростку, продававшему 130 кг конопли
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Ромненский районный суд в Амурской области суд приговорил 16-летнего подростка к двум годам лишения свободы за попытку продать 130 килограммов конопли. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Юношу признали виновным в преступлении по статье о покушении на сбыт наркотиков, а также незаконном хранении взрывчатого вещества и боеприпасов.

По версии следствия, в сентябре 2025 года он решил заработать на сбыте дикорастущей конопли, чтобы купить отцу трактор. Секатором он срезал растение, заготовив более 130 килограммов растительной массы. Также на чердаке в доме были найдены 29 патронов разных калибров и металлическая банка с 31 граммами взрывчатого пороха. По словам подростка, все это он нашел в заброшенной постройке.

Ранее сообщалось, что суд отправил в воспитательную колонию 17-летнего омича на 6,5 лет за теракт.

