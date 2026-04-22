«Рубин» выиграл в Москве у «Динамо» со счетом 1:0 в матче 26-го тура РПЛ

«Рубин» выиграл в Москве у «Динамо» со счетом 1:0 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Единственный гол в матче на свой счет записал нападающий казанского коллектива Жак-Жюльен Сиве. Он забил на 19-й минуте.

Благодаря этой победе футболисты «Рубина» набрали 38 очков в 26 матчах и сместили динамовцев с седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре они сыграют у себя дома с ЦСКА. Матч пройдет 25 апреля, начало в 19:30 по московскому времени.

Подопечные Ролана Гусева остались на восьмом месте с 35 очками в 26 турах. Их следующим соперником станет «Сочи». Игра пройдет 26 апреля в Москве, она начнется в 17:00 по местному времени.