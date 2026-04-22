22:12, 22 апреля 2026Спорт

«Рубин» выиграл в Москве у «Динамо»

Владислав Уткин
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

«Рубин» выиграл в Москве у «Динамо» со счетом 1:0 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Единственный гол в матче на свой счет записал нападающий казанского коллектива Жак-Жюльен Сиве. Он забил на 19-й минуте.

Благодаря этой победе футболисты «Рубина» набрали 38 очков в 26 матчах и сместили динамовцев с седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре они сыграют у себя дома с ЦСКА. Матч пройдет 25 апреля, начало в 19:30 по московскому времени.

Подопечные Ролана Гусева остались на восьмом месте с 35 очками в 26 турах. Их следующим соперником станет «Сочи». Игра пройдет 26 апреля в Москве, она начнется в 17:00 по местному времени.

    Последние новости

    Власти США составили список «хороших» и «плохих» стран НАТО

    На Западе высмеяли внезапный шаг Украины

    В российском городе загорелась крыша многоквартирного дома

    Абрамович подал иск к правительству Великобритании

    Названа требуемая сумма на восстановление Украины

    В Минфине США забили тревогу после потери сотен миллиардов долларов

    Мостовой назвал беспределом судейство в РПЛ

    Американский профессор поразился сокрушительному удару Ирана

    Американские журналисты высказались об одном решении Трампа в отношении Ирана

    Заявление Зеленского о Донбассе вызвало переполох в азиатской стране

    Все новости
