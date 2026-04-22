Сердце 51-летнего мужчины остановилось после серфинга на пляже в Европе

The Sun: 51-летний отдыхающий не выжил после сердечного приступа на пляже Тованс

Отдыхающий на пляже в Европе мужчина не выжил после серфинга. Об этом сообщило издание The Sun.

Трагедия произошла на пляже Тованс в Великобритании. Сердце 51-летнего Пола Нормана Фолкнера остановилось во время плаванья с доской. На помощь мужчине прибыли сотрудники скорой помощи, но их усилия оказались напрасными — серфер не перенес сердечный приступ.

Уточняется, что Фолкнер проживал неподалеку от берега — в курортном городе Сент-Айвс. Его семью проинформировали о случившемся.

