Сестра показала внешность Matrang спустя два года в рехабе

12:55, 22 апреля 2026

Сестра показала внешность певца Matrang спустя два года в рехабе
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @x.nattaa

Сестра российского певца и рэпера Matrang (настоящее имя — Алан Хадзарагов) Наталья Хадзарагова показала его внешность спустя два года пребывания в наркологических клиниках. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка опубликовала видео в честь 31-летия исполнителя. На кадрах он предстал в белой футболке и черной толстовке и брюках. При этом артист продемонстрировал отросшие брови и щетину.

Известно, что после отъезда в Азию в 2023 году Matrang стал употреблять наркотические вещества. В январе 2024 года он сбрил брови и записал видео, где объяснил свое нежелание возвращаться в Россию страхом. Автор хита «Медуза» сообщил, что находится в Таиланде без денег, а знакомые не отвечают на его сообщения. Он рассказал, что перед Новым годом в Северной Осетии неизвестные вывезли его в лес и избили.

Впоследствии семья музыканта помогла певцу вернуться на родину, где его поместили в рехаб. В июле 2025 года сообщалось, что он находится в психо-наркологической лечебнице во Внукове.

