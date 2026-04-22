Силовой прием Кучерова спровоцировал массовую драку в матче плей-офф НХЛ

09:21, 22 апреля 2026

Силовой прием Никиты Кучерова спровоцировал массовую драку в матче плей-офф НХЛ
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nathan Ray Seebeck / Imagn Images / Reuters

Силовой прием российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова спровоцировал массовую драку во втором матче первого раунде серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщает Sport24.

В первом периоде нападающий атаковал канадца Кирби Дака, который оказался на льду. После этого между игроками обеих команд началась потасовка. Сам Кучеров в драке не участвовал, но получил двухминутный штраф за атаку игрока, не владеющего шайбой.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, Кучеров записал на свой счет заброшенную шайбу. В овертайме победу «Лайтнинг» принес Янис Мозер.

После двух матчей счет в серии равный — 1-1. Третья игра состоится 25 апреля в Монреале.

    Последние новости

    Украина исключила две столицы для встречи Зеленского и Путина

    Москвичей предупредили о незаконности случаев включения чаевых в счет

    Вышедшее из Ирана грузовое судно попало под обстрел

    Стала известна цель поездки Зеленского на саммит ЕС

    Полицейский открыл огонь по россиянину-водолазу

    Боеприпас «Рус-ПЭ» улучшили

    В атакованной дронами ВСУ Сызрани отменили занятия в школах

    Сумку с бомбой отобрали у мужчины возле эскалаторов в Москве и показали на видео

    Китайцы бросились скупать земли под Москвой

    В России заметили усиление проблем с инвестициями

    Все новости
