В Петербурге солиста Мариинки взяли в заложники и избили родные экс-супруги

Приглашенного солиста Мариинского театра Юрия Заряднова избили родственники бывшей супруги. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Заряднов рассказал, что его заманили в квартиру, чтобы якобы обсудить имущественные вопросы с юристом в рамках бракоразводного процесса. Там брат и приятель экс-жены посадили его на стул и удерживали, угрожая разрушить его карьеру и жизнь.

По словам артиста, его били по лицу так, чтобы не оставалось следов и заставляли писать расписку, чтобы он переписал на свое имущество. Спугнули удерживающих настойчивые звонки из театра.

