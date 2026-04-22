08:02, 22 апреля 2026Силовые структуры

Солиста Мариинки взяли в заложники и избили

В Петербурге солиста Мариинки взяли в заложники и избили родные экс-супруги
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Global Look Press

Приглашенного солиста Мариинского театра Юрия Заряднова избили родственники бывшей супруги. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Заряднов рассказал, что его заманили в квартиру, чтобы якобы обсудить имущественные вопросы с юристом в рамках бракоразводного процесса. Там брат и приятель экс-жены посадили его на стул и удерживали, угрожая разрушить его карьеру и жизнь.

По словам артиста, его били по лицу так, чтобы не оставалось следов и заставляли писать расписку, чтобы он переписал на свое имущество. Спугнули удерживающих настойчивые звонки из театра.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд приговорил пару к принудительным работам за секс на могиле матери.

