Солистка «Тату» высказалась о скандале с Егором Кридом

Певица Лена Катина поддержала Егора Крида после скандала на концерте

Солистка культовой группы «Тату» Лена Катина поддержала Егора Крида, который недавно угодил в скандал после концерта в Краснодаре. Слова артистки приводит KP.RU.

Крид столкнулся с волной критики после того, как отчитал зрителей за съемку его выступления на смартфоны. Катина заявила, что в этой ситуации она встает на сторону коллеги.

«Я могу сказать только одно: очень неприятно видеть чехлы телефонов вместо лиц. Поэтому я тоже предпочитаю, чтобы люди наслаждались живыми эмоциями вместо того, чтобы смотреть на это через какие-то пиксели», — заявила Катина.

По словам солистки «Тату», отсутствие смартфона помогает добиться лучшего «энергообмена» и большего количества эмоций.

Ранее солистка группы «Тату» Лена Катина раскритиковала высказывания рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) о психологах. Катина предположила, что музыкант столкнулся с неправильными психологами.