Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:08, 22 апреля 2026Экономика

Составлен топ высокооплачиваемых профессий в 2026 году

Наибольшие зарплатные предложения наблюдаются в IT-сфере
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Россиянам перечислили наиболее высокооплачиваемые в 2026 году специальности. Их в беседе с НСН назвала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Лидером стала IT-сфера. «Это касается только опытных специалистов и программистов редких квалификаций, там медианные зарплаты на уровне 350-400 тысяч рублей», — пояснила специалист.

На втором месте врачи узких специализаций из коммерческого сектора — стоматологи, репродуктологи, косметологи и хирурги. По данным Головановой, «потолка» по уровню дохода в перечисленных сферах нет. Также в топ высокооплачиваемых вакансий вошли риелторы, медианные зарплаты которых превышают 250 тысяч рублей.

До 200 тысяч рублей зарабатывают водители грузовиков, методологи банков, бренд-менеджеры. Доход около 150 тысяч рублей отмечается у менеджеров по перевозкам, инженеров и технологов.

Ранее операционный директор Selecty Ксения Шереметьева заявляла, что высокооплачиваемым айтишникам перестали предлагать большие зарплаты. Зарплаты выше 400 тысяч рублей в месяц предлагают только специалистам, грейд которых действительно соответствует позиции, а не обещает однажды подтянуться до нужного уровня, отметила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    С экс-главы космического центра России взыскали 400 миллионов рублей и объявили в розыск. Что он сделал и где может скрываться?

    Завтракающих после спячки медведей в Бурятии запечатлела фотоловушка

    Ядерный арсенал Европы оценили

    Тарасова рассказала о самочувствии после выписки из больницы

    ЦБ прокомментировал сообщения о платных переводах через СБП

    Названа причина исчезновения маленьких смартфонов

    Лолита пожаловалась на ментальные проблемы

    Раскрыты детали предполагаемого романа Кендалл Дженнер с Джейкобом Элорди

    Появились новые подробности о разрушениях в российском городе после налета дронов ВСУ

    Россиянин неделю спаивал двух маленьких мальчиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok