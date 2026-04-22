16:23, 22 апреля 2026

Стали известны подробности обвинений бывшей домработницы Кайли Дженнер в ее адрес

The Sun: Дженнер поручала бывшей домработнице Васкес убираться в доме Шаламе
Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Журналисты The Sun раскрыли подробности обвинений бывшей домработницы американской телезвезды Кайли Дженнер Анджелики Васкес в ее адрес. Новые детали дела опубликованы на сайте.

Так, стало известно, что уроженка Сальвадора работала не только на территории знаменитости. Пострадавшей поручали ездить в дом возлюбленного Дженнер, американского и французского актера Тимоти Шаламе, и убираться. При этом, по словам женщины, ей так и не возместили расходы на дорогу.

Васкес работала в доме Дженнер в Беверли-Хиллз с сентября 2024 года по август 2025 года. Женщина подала в суд на телезвезду из-за расизма и унижений. Пострадавшая утверждала, что старшая домработница высмеивала ее акцент и поручала самые сложные и нежелательные задачи. Кроме того, она запугивала и публично унижала ее из-за расы, национального происхождения и религии.

В августе 2024 года издание Life & Style раскрыло неожиданные преимущества работы для сотрудников Дженнер. Тогда выяснилось, что знаменитость покрывает расходы персонала на ботокс и другие косметологические манипуляции.

