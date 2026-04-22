13:38, 22 апреля 2026Силовые структуры

Стало известно место перевода бывшего мужа Лерчек из СИЗО «Капотня»

Осужденного на семь лет Чекалина перевели из московского СИЗО «Капотня»
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Осужденного на семь лет Артема Чекалина перевели из московского СИЗО «Капотня». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, бывший муж Лерчек прошел предусмотренный для заключенных карантин и переведен из СИЗО «Капотня» в «Бутырку».

13 апреля суд приговорил Чекалина к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 194 миллионов рублей. В своем последнем слове он сказал, что никаких документов в банк не предоставлял и искренне не считает себя виновным. Также Чекалин просил назначить ему условное наказание, потому что надо растить троих детей, мать которых, блогерша Валерия Чекалина, смертельно больна.

Ранее сообщалось, что раскрыта реакция детей Чекалина на его семилетний приговор.

