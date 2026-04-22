Стало известно место перевода бывшего мужа Лерчек из СИЗО «Капотня»

Осужденного на семь лет Артема Чекалина перевели из московского СИЗО «Капотня». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, бывший муж Лерчек прошел предусмотренный для заключенных карантин и переведен из СИЗО «Капотня» в «Бутырку».

13 апреля суд приговорил Чекалина к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 194 миллионов рублей. В своем последнем слове он сказал, что никаких документов в банк не предоставлял и искренне не считает себя виновным. Также Чекалин просил назначить ему условное наказание, потому что надо растить троих детей, мать которых, блогерша Валерия Чекалина, смертельно больна.

