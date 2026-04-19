15:02, 19 апреля 2026

Раскрыта реакция детей Чекалина на его семилетний приговор

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Дети Артема Чекалина плакали после того, как суд приговорил его к семи годам колонии по делу о выводе из страны более 250 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на брата Чекалина Аркадия.

По его словам, трое детей привязаны к отцу, новость о суровом приговоре стала для них ударом.

13 апреля суд приговорил Чекалина к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 194 миллионов рублей. В своем последнем слове он сказал, что никаких документов в банк не предоставлял и искренне не считает себя виновным. Также Чекалин просил назначить ему условное наказание, потому что надо растить троих детей, мать которых — блогерша Валерия Чекалина — смертельно больна.

    Последние новости

    В США раскрыли личность взорвавшей «Северный поток» эротической модели

    ФСБ рассекретило документы по нацистскому карателю Мюллеру

    Мадьяр анонсировал заключение всеобъемлющего соглашения с институтами и лидерами ЕС

    Снос взрывом улицы в Ливане армией Израиля попал на видео

    Раскрыта реакция детей Чекалина на его семилетний приговор

    Раскрыта приоритетная цель для опытных операторов дронов ВС РФ

    На Украине раскрыли детали достигнутых договоренностей с Россией

    Трамп отреагировал на серию загадочных исчезновений и смертей ученых в США

    В Кремле высказались о разблокировании ЕС кредита для Украины

    Дважды оштрафованный за мат тренер Евсеев дал интервью из 19 слов

    Все новости
