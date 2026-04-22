05:49, 22 апреля 2026Силовые структуры

Против топ-менеджеров «Эксмо» дали показания

ТАСС: Показания на руководство «Эксмо» дали экс-сотрудники Popcorn Books
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кристина Соловьева / РИА Новости

На задержанных топ-менеджеров издательства «Эксмо» дали показания бывшие сотрудники входящего в холдинг Popcorn Books, которые находятся под домашним арестом по обвинению в ЛГБТ-пропаганде (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Источники агентства в правоохранительных органах рассказали, что экс-руководитель Popcorn Books Дмитрий Протопопов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заключил сделку со следствием. Бывший директор по продажам ООО «Индивидуум принт» Павел Иванов и менеджер склада Артем Вахляев (внесены в список террористов и экстремистов) также дали признательные показания и «указали на причастность задержанных топ-менеджеров "Эксмо" к экстремизму».

Вышеупомянутым фигурантам дела ранее переквалифицировали обвинение на более тяжкое. Им инкриминируется совершение преступления по статье 282 УК РФ «Организация, участие, склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации» с наказанием до 12 лет лишения свободы.

21 апреля генерального директора «Эксмо» Евгения Капьева, директора по дистрибуции Анатолия Норовяткина, финансового директора Светлану Цеплякову, а также заместителя директора «Первой редакции» по коммерческой деятельности Юлию Соколовскую доставили на допрос, а в издательстве прошли обыски. Следственные действия начались после отзыва из магазинов и требований об утилизации около 50 книг, попавших под закон о запрете ЛГБТ-литературы среди несовершеннолетних. Утверждается, что Капьева подозревают в распространении двух из них — «Лета в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Катерины Сильвановой и Елены Малисовой (обе внесены Минюстом в реестр иноагентов). Однако обвинение ему пока не предъявлено.

