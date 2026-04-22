В сети появился фейк о пошлине в 100 тысяч рублей при разводе

В сети растиражировали старое предложение Милонова повысить пошлину при разводах

В соцсетях растиражировали старое предложение депутата Госдумы Виталия Милонова повысить пошлины при разводе до 100 тысяч рублей. Высказывания парламентария, которые являлись его личным мнением, при этом выдали за официальную инициативу.

Милонов высказался о разводах в апреле 2025 года в беседе с aif.ru. Он заявил, что считает необходимым для сокращения разводов в России увеличить срок расторжения браков, а также повысить пошлину до 100 тысяч рублей. «Тогда будет эмоциональных решений меньше. (…) Еще с обязательным посещением, возможно, психолога, если они совсем там уж никакие. Или какую-нибудь терапию проводить. Тогда поймут, что развод — это не выход», — сказал депутат.

Сказанное Милоновым является его личным мнением, а не официально выдвинутой инициативой. Соответствующего законопроекта, который предлагал бы внести изменения в Семейный или Налоговый кодекс РФ, нет на официальном портале правовых актов, где выкладываются такие документы, и на сайте Госдумы.

Сегодня пошлина при разводе в России составляет пять тысяч рублей, что отражено в Налоговом кодексе. Ее размер повысился в 2025 году.

Председатель комитета Госдумы по вопросам защиты семьи Нина Останина ранее сообщала, что депутаты не рассматривают вариант повышения пошлины при разводах. Она также исключила возможность повышения пошлины при расторжении брака до 100 тысяч рублей.

В России обсуждается возможность изменить процедуру развода. В частности, председатель Совфеда Валентина Матвиенко в апреле текущего года отмечала, что процедура расторжения брака не должна быть слишком простой, особенно если в семье есть дети.

Милонов поддержал Матвиенко и выразил мнение, что процесс развода стоит сделать более длительным. «Мне кажется, что уважаемая Валентина Ивановна имела в виду длительную процедуру медиации, то есть переговоров, помощи семье. Ведь семья, заявившая о желании прекратить брак, в какой-то степени должна восприниматься обществом как семья, попавшая в беду, в сложную ситуацию», — сказал депутат.

При этом о необходимости повышения пошлин при разводе ни он, ни Матвиенко не упомянули.

Утверждения о том, что депутаты якобы хотят повысить пошлины за развод до 100 тысяч рублей, распространили отдельные Telegram-каналы и сообщества в соцсетях (1, 2, 3).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».