18:57, 22 апреля 2026Экономика

Стоимость нефти превысила 100 долларов

Баррель нефти Brent на бирже ICE подорожал до 101,5 доллара
Вячеслав Агапов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Нефть подорожала на торгах в среду. Ее стоимость превысила отметку в 100 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июньские фьючерсные контракты на поставку сырья эталонного североморского сорта Brent подорожали до 101,5 доллара за баррель. Эта стоимость на 3,02 доллара выше показателя прошлого дня. За сутки нефть прибавила 3,07 процента.

В то же время техасская нефть марки WTI с поставкой в июне на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже также выросла в цене. Контракты подорожали на 2,7 доллара (плюс 3,01 процента к закрытию вторника) и выросли до 92,37 доллара за баррель.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) исключила из 20-го пакета санкций запрет на транспортировку российской нефти, предложив странам Евросоюза срочно принять этот пакет в урезанном виде. На фоне остановки Украиной поставок нефти по трубопроводу «Дружба» из нового пакета санкций убрали «полный запрет на транспортировку российской нефти и оказание услуг для этих перевозок, включая страхование».

