11:43, 22 апреля 2026Экономика

Евросоюз передумал запрещать перевозку нефти из России

ТАСС: ЕК хочет принять 20-й пакет санкций без запрета на перевозку нефти из РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) исключила из 20-го пакета санкций запрет на транспортировку российской нефти, предложив странам Евросоюза срочно принять этот пакет в урезанном виде. О том, что в ЕК передумали, со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе сообщает ТАСС.

Из нового пакета санкций на фоне остановки Украиной поставок нефти по трубопроводу «Дружба» убрали «полный запрет на транспортировку российской нефти (европейскими перевозчиками) и оказание услуг для этих перевозок, включая страхование», рассказал собеседник агентства.

О наличии планов полностью запретить перевозку нефти из России стало известно еще в феврале, до начала иранского конфликта. В дальнейшем 20-й пакет санкций блокировался из-за ситуации с поставками нефти в Венгрию и Словакию.

После смены власти в Будапеште и озвученного Киевом решения возобновить поставки, а также на фоне энергокризиса, который даже самодостаточные в плане поставок энергии США вынуждает принимать экстренные меры, в Брюсселе заявили о планах оперативно утвердить новые антироссийские ограничения. Как выяснилось, это сделают, внеся существенные изменения в первоначальные планы.

