Уехавшего из России в Европу комика отругал продавец рыбы

Уехавшего в Европу комика Романова за незнание языка отругал продавец

Известный стендап-комик Дмитрий Романов, уехавший из России в Европу, рассказал, что в Португалии его отчитал местный продавец. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Меня недавно продавец рыбы в магазине отругал, что я уже два с половиной года живу в Португалии и до сих пор не говорю на португальском. (...) И сказал, чтобы в следующий раз, когда приду, я говорил на португальском», — пожаловался Романов.

Комик, комментируя произошедшее в соцсетях, заявил, что уважительно относится к Португалии, однако не считает интеграцию в местное общество своей обязанностью. По словам юмориста, он не учит португальский язык, поскольку не уверен, что останется в этой стране навсегда.

«Если я буду учить язык, то не из чувства "надо". А из интереса», — добавил Романов и подчеркнул, что больше не будет покупать рыбу у этого продавца.

Ранее Романов оценил свой уровень счастья после эмиграции. Комик признал, что переезд как таковой не сделал его более счастливым, и заявил о трудностях адаптации за рубежом.