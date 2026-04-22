Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:18, 22 апреля 2026Интернет и СМИ

Уехавшего из России в Европу комика отругал продавец рыбы

Уехавшего в Европу комика Романова за незнание языка отругал продавец
Олег Давыдов
Олег Давыдов

Кадр: А поговорить? / YouTube (автор канала признан Минюстом иностранным агентом)

Известный стендап-комик Дмитрий Романов, уехавший из России в Европу, рассказал, что в Португалии его отчитал местный продавец. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Меня недавно продавец рыбы в магазине отругал, что я уже два с половиной года живу в Португалии и до сих пор не говорю на португальском. (...) И сказал, чтобы в следующий раз, когда приду, я говорил на португальском», — пожаловался Романов.

Комик, комментируя произошедшее в соцсетях, заявил, что уважительно относится к Португалии, однако не считает интеграцию в местное общество своей обязанностью. По словам юмориста, он не учит португальский язык, поскольку не уверен, что останется в этой стране навсегда.

«Если я буду учить язык, то не из чувства "надо". А из интереса», — добавил Романов и подчеркнул, что больше не будет покупать рыбу у этого продавца.

Ранее Романов оценил свой уровень счастья после эмиграции. Комик признал, что переезд как таковой не сделал его более счастливым, и заявил о трудностях адаптации за рубежом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok