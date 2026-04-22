В Курске во дворе дома упал украинский беспилотник

08:15, 22 апреля 2026Россия

В Курске во дворе жилого дома упал украинский беспилотник
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал во дворе многоквартирного дома в Курске. Об этом 22 апреля в Telegram-канале написал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Он указал, что дрон не сдетонировал. Было эвакуировано 36 жильцов, из них 9 детей.

«Ночью ВСУ атаковали Курск. По предварительной информации, вражеский беспилотник упал во дворе многоквартирного дома на территории центрального округа города», — уточнил глава региона.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Жертв в результате случившегося нет.

Ранее стало известно, что ВСУ могли атаковать Сызрань в Самарской области гигантскими беспилотными летательными аппаратами модели «Лютый». Дроны «Лютый» могут преодолевать более тысячи километров. Размах крыльев беспилотников этой модели достигает почти семи метров.

    Последние новости

    Российская армия нанесла удар по командирам ВСУ. Офицеры получили награды от Зеленского за вторжение в Курскую область

    Стало известно о расколе в руководстве Ирана

    Российский посол прокомментировал свой вызов в МИД Италии после слов Соловьева о Мелони

    На Курильских островах произошло землетрясение

    Племянник лидера ОПГ из российского региона решил выйти из колонии

    В Госдуме предложили ввести 13-ю зарплату и 13-ю пенсию

    Стало известно о приближении ВС России с флангов еще к одному городу в ДНР

    В Госдуме заявили об опасности распространяемых в соцсетях трендов для детей

    В сети рассказали истории о самых мерзких соседях по квартире

    Раскрыта причина продления Трампом перемирия с Ираном

    Все новости
