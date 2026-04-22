В Курске во дворе дома упал украинский беспилотник

В Курске во дворе жилого дома упал украинский беспилотник

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал во дворе многоквартирного дома в Курске. Об этом 22 апреля в Telegram-канале написал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Он указал, что дрон не сдетонировал. Было эвакуировано 36 жильцов, из них 9 детей.

«Ночью ВСУ атаковали Курск. По предварительной информации, вражеский беспилотник упал во дворе многоквартирного дома на территории центрального округа города», — уточнил глава региона.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Жертв в результате случившегося нет.

Ранее стало известно, что ВСУ могли атаковать Сызрань в Самарской области гигантскими беспилотными летательными аппаратами модели «Лютый». Дроны «Лютый» могут преодолевать более тысячи километров. Размах крыльев беспилотников этой модели достигает почти семи метров.