Помощник министра Берк: Заграничные преступники ежегодно обирают американцев

Иностранные преступники обирают американцев на сотни миллиардов долларов ежегодно. Об этом рассказал помощник министра финансов США Берк, пишет РИА Новости.

«Организованные преступные группы устраивают аферы из больших центров за границей. Внутри мошенничество обходится нашим налогоплательщикам в сотни миллиардов долларов ежегодно», — отметил он во время слушаний.

Берк назвал такой уровень нарушений закона неприемлемым.

Ранее глава США Дональд Трамп признал нанесенный иранским конфликтом удар по мировой экономике. До этого политик также выразил уверенность, что цены на энергоносители, последствия взлета которых сейчас ощущают жители всех континентов, снизятся к моменту запланированных на осень промежуточных выборов в Штатах.

До этого вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что в Белом доме знают о «страданиях американского народа» из-за подорожания топлива и именно из-за этого стремятся активно вести переговоры с Ираном.