13:17, 22 апреля 2026Россия

В Минобороны раскрыли детали ударов по объектам на Украине

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Вооруженные силы России (ВС РФ) атаковали объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины. Детали нанесенных ударов раскрыли в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, также было нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Сообщается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией.

Ранее Минобороны заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили по России 368 беспилотников и американские реактивные снаряды.

