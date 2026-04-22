13:19, 22 апреля 2026Россия

ВСУ выпустили по России сотни беспилотников и американские снаряды

Минобороны России: Системы ПВО за сутки сбили 368 БПЛА и три снаряда HIMARS
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили по России сотни беспилотников и американские реактивные снаряды. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Так, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 368 БПЛА самолетного типа, а также три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведенной в США.

Помимо того, украинские войска применили одну управляемую авиабомбу, которую удалось успешно сбить, следует из сводки оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что системы ПВО России в ночь на 22 апреля сбили над регионами страны 155 украинских беспилотных летательных аппаратов. Известно, что атаке подверглись 12 субъектов федерации, среди которых Самарская, Воронежская, Пензенская, Ульяновская области, Краснодарский край и Крым. Также дроны были уничтожены над акваторией Черного моря.

