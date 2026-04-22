Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:17, 22 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали бандитским нападением атаку дронов ВСУ на Сызрань

Варвара Кошечкина
Фото: Efrem Lukatsky / AP

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сызрань — это бандитское нападение, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Это бандитское нападение на гражданское население Российской Федерации. Эти вещи все надо протоколировать, фиксировать для того, чтобы потом виновные в принятии решений и реализации подобных террористических актов были наказаны. Это будет сделано. Над этим работают специалисты и в прокуратуре, и в Следственном комитете. Поэтому прощать ничего не будем», — отреагировал Карасин.

Ночью 22 апреля дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области. Жители услышали в городе более десятка взрывов — работу средств противовоздушной обороны (ПВО), а также звуки пролета беспилотников.

Из-за падения одного из дронов частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого многоквартирного дома на Астраханской улице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok