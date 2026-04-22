В России назвали бандитским нападением атаку дронов ВСУ на Сызрань

Сенатор Карасин назвал бандитским нападением атаку ВСУ на Сызрань

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сызрань — это бандитское нападение, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Это бандитское нападение на гражданское население Российской Федерации. Эти вещи все надо протоколировать, фиксировать для того, чтобы потом виновные в принятии решений и реализации подобных террористических актов были наказаны. Это будет сделано. Над этим работают специалисты и в прокуратуре, и в Следственном комитете. Поэтому прощать ничего не будем», — отреагировал Карасин.

Ночью 22 апреля дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области. Жители услышали в городе более десятка взрывов — работу средств противовоздушной обороны (ПВО), а также звуки пролета беспилотников.

Из-за падения одного из дронов частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого многоквартирного дома на Астраханской улице.

