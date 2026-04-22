В России оценили запасы топлива к посевной

Минэнерго: Запасы топлива в России позволят штатно провести полевые работы

В России создали необходимый запас топлива для стабильного проведения сезонных полевых работ. Так оценили подготовку к посевной в Минэнерго, сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что внутренний рынок в полном объеме обеспечен всеми видами топлива, включая бензин, дизельное топливо и авиационный керосин.

«В целях стабильного прохождения сезонных полевых работ сформирован необходимый запас топлива, что позволяет обеспечить проведение аграрной кампании в штатном режиме», — пояснили в Минэнерго.

Стабильности на внутреннем рынке способствуют принятые правительством меры, в том числе, временный запрет на экспорт бензина, а также сохраняется ограничение на экспорт дизельного топлива для непроизводителей. Также ведомство продолжает в ежедневном режиме взаимодействовать с регионами и участниками рынка и ведет работу по обеспечению надежных поставок моторного топлива потребителям.

До конца июля 2026 года в стране действует запрет на экспорт бензина для непроизводителей. При этом крупным нефтяным компаниям экспорт разрешен.

В России уже задумались о временном ограничении вывоза бензина из страны. Вице-премьер Александр Новак на коллегии Минэнерго заявил об угрозе стабильности топливного рынка в России из-за увеличения мировых цен. Он признал, что ситуация очень сложная, а принимать меры следует «очень срочно».