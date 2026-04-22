Власти США составили список «хороших» и «плохих» стран НАТО

Politico: Администрация Трампа составила список «хороших» и «плохих» стран НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа составила обзор вклада стран — участниц НАТО, разделив союзников на «хороших» и «плохих». Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Как отмечается в публикации, обзор вклада стран-участниц в НАТО и их распределение по уровням сделали в преддверии визита генерального секретаря альянса Марка Рютте в Вашингтон. Таким образом США ищут способы наказать партнеров, отказавшихся поддержать войну с Ираном.

При этом, по словам европейского источника, в Белом доме пока нет конкретных идей относительно того, какие именно привилегии или санкции получат союзники из разных списков. Одним из возможных вариантов может стать передислокация американских войск в Европе, однако этот процесс дорогостоящий и трудоемкий.

По предположению Politico, главными бенефициарами такой политики могут стать Польша и Румыния. Варшава тратит на оборону почти больше всех в НАТО и самостоятельно покрывает почти все расходы на содержание 10 тысяч американских военных, размещенных в стране. В Румынии недавно расширили авиабазу, которую США теперь могут использовать для ведения боевых действий в Иране.

Ранее Рютте призвал союзников совместно наращивать производство в оборонной промышленности для усиления сдерживающего потенциала альянса из-за конфликта России и Украины, войны в Иране и ядерной экспансии Китая.