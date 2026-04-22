Востоковед раскрыл обстановку внутри Ирана на фоне конфликта с США и Израилем

Востоковед Геворгян заявила о консолидации общества в Иране из-за войны с США

В Иране всегда была бурная и активная политическая жизнь и борьба, выходящая на общественное поле, заявила востоковед Каринэ Геворгян. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

«В Иране всегда была бурная и очень активная политическая жизнь и борьба, которая выходила на общественное поле, а не была схваткой бульдогов под ковром. Как и везде, в любом государстве и в любом обществе, [в стране] существуют противоречия, борьба за власть и так далее», — сказала Геворгян.

Сегодня, на фоне происходящих событий, общество в Иране консолидировано, причем даже внутренняя оппозиция и власть, подчеркнула востоковед.

Ранее стало известно, что Трамп решил продлить перемирие из-за раскола между военными и переговорщиками в руководстве Ирана. Уточняется, что генералы Корпуса стражей исламской революции и иранские гражданские переговорщики расходятся во мнениях по стратегическим вопросам.

Сообщалось также, что Иран не доверяет президенту США Дональду Трампу после того, как во время своего первого президентского срока он легко разорвал «ядерную сделку», заключенную администрацией его предшественника Барака Обамы. Утверждается, что именно вопрос доверия является главным препятствием для заключения нового прочного соглашения.

