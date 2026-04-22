Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:18, 22 апреля 2026МирЭксклюзив

Востоковед раскрыл обстановку внутри Ирана на фоне конфликта с США и Израилем

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В Иране всегда была бурная и активная политическая жизнь и борьба, выходящая на общественное поле, заявила востоковед Каринэ Геворгян. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

«В Иране всегда была бурная и очень активная политическая жизнь и борьба, которая выходила на общественное поле, а не была схваткой бульдогов под ковром. Как и везде, в любом государстве и в любом обществе, [в стране] существуют противоречия, борьба за власть и так далее», — сказала Геворгян.

Сегодня, на фоне происходящих событий, общество в Иране консолидировано, причем даже внутренняя оппозиция и власть, подчеркнула востоковед.

Ранее стало известно, что Трамп решил продлить перемирие из-за раскола между военными и переговорщиками в руководстве Ирана. Уточняется, что генералы Корпуса стражей исламской революции и иранские гражданские переговорщики расходятся во мнениях по стратегическим вопросам.

Сообщалось также, что Иран не доверяет президенту США Дональду Трампу после того, как во время своего первого президентского срока он легко разорвал «ядерную сделку», заключенную администрацией его предшественника Барака Обамы. Утверждается, что именно вопрос доверия является главным препятствием для заключения нового прочного соглашения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok