Высшее руководство администрации Трампа прибыло в Белый дом из-за ситуации с Ираном

CNN: Вэнс, Рубио, Хегсет и глава ЦРУ прибыли в Белый дом из-за ситуации с Ираном

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф собрались в Белом доме на фоне информации в медиа о задержке запланированного вылета Вэнса в Пакистан. Он должен отправиться туда для участия в переговорах с Ираном, сообщает телеканал CNN.

По словам журналистки Алехандры Харамильо, камеры телеканала зафиксировали, как высшие должностные лица в течение последнего часа входили в Белый дом.

Ранее стало известно, что новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном оказался под угрозой. Встал вопрос о визите Джей Ди Вэнса, который должен был отправиться в Исламабад во вторник утром. Ключевое недопонимание возникло из-за неясности в вопросе о присутствии иранской делегации.

В свою очередь, МИД Исламской Республики заявил, что пока не было принято окончательного решения об участии в новом раунде переговоров с американцами.